Havaist, İstanbul Havalimanı İçin Yeni Duraklar Açtı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Havaist, artan yolcu taleplerine yanıt olarak Merter ve İncirli duraklarını hizmete sundu. Yeni duraklar, yolcuların İstanbul Havalimanı'na erişimini kolaylaştıracak.

İstanbul Havalimanı'na yolcu taşıma hizmeti veren Havaist, artan yolcu talepleri doğrultusunda Merter (Kocatepe) ve İncirli (Ömür) duraklarını hizmete açtı.

Havaist'ten yapılan açıklamaya göre, şirket hat ağını genişletmeye devam ediyor. Yeni duraklar, özellikle D-100 kara yolu üzerinde yolcuların İstanbul Havalimanı'na erişimini önemli ölçüde kolaylaştıracak.

Bakırköy İDO ve Ataköy 3. Kısım duraklarının iptal edilmesiyle "HVL-4 Merter-Bakırköy" hattının yeni güzergahı Merter -İncirli-Şirinevler-Yenibosna-İstanbul Havalimanı şeklinde oldu.

Merter durağı, Kocatepe İETT Durağı üst geçidin altında, İncirli durağı ise yeni yapılan üst geçidin altında, Ömür Plaza'dan 100 metre önce konumlanıyor.

Detaylı sefer saatleri ve güzergah bilgilerine Havaist'in resmi internet sitesi veya "0850 888 33 34" numaralı çağrı merkezinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA / Kenan Irtak - Güncel
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İran sınırına çıkarma yaptı

Dosta güven, düşmana korku! İran sınırına çıkarma yaptı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel, Muharrem İnce'yi CHP'ye davet etti

Özgür Özel, İnce'yi CHP'ye davet etti! Yanıt hemen geldi
RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Lokum gibi kura! RAMS Başakşehir'in Avrupa'daki rakibi belli oldu
Geçmişte çöpe gidiyordu, şimdi kilosu 3 bin TL'den satılıyor

Geçmişte çöpe gidiyordu, şimdi kilosu 3 bin TL'den satılıyor
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
İsrailli gazeteciden skandal sözler: Hamas ve İran'ı yendik, finalde Türkiye var

"Hamas ve İran'ı yendik, finalde Türkiye var"
Ne Sivas ne Kayseri! Kene bir can daha aldı

Ne Sivas ne Kayseri! Kene bir can daha aldı
Görüntü Türkiye'den! Haziran ayında beyaza büründü

Görüntü Türkiye'den! Haziran ayında beyaza büründü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.