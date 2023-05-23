Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Havai fişek festivalinde facianın eşiğinden dönüldü

Havai fişek festivalinde facianın eşiğinden dönüldü

Güncel Haberler

- Havai fişek festivalinde facianın eşiğinden dönüldü Tayland'ın kuzeyinde düzenlenen havai fişek festivalde, içinde binlerce hava fişeğin bulunduğu el yapımı bir havai fişek düzeneği ateşlendikten kısa bir süre sonra kontrolden çıkarak havada patladı.

- Havai fişek festivalinde facianın eşiğinden dönüldü

BANGKOK - Tayland'ın kuzeyinde düzenlenen havai fişek festivalde, içinde binlerce hava fişeğin bulunduğu el yapımı bir havai fişek düzeneği ateşlendikten kısa bir süre sonra kontrolden çıkarak havada patladı.

Tayland'ın kuzeydoğusunda yer alan Kalasin eyaletinde düzenlenen havai fişek festivalinde facianın eşiğinden dönüldü. İçinde binlerce havai fişek bulunan silindir şeklindeki düzenek, yerden havalandıktan saniyeler sonra kontrolünü kaybetti. Havada patlayarak etrafa ateş saçan düzenek, ormanlık alana düştü. Düzeneğin, şans eseri seyircilerin olduğu alandan uzağa düşmesi sonucu olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Tayland Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title