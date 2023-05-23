- Havai fişek festivalinde facianın eşiğinden dönüldü Tayland'ın kuzeyinde düzenlenen havai fişek festivalde, içinde binlerce hava fişeğin bulunduğu el yapımı bir havai fişek düzeneği ateşlendikten kısa bir süre sonra kontrolden çıkarak havada patladı.

- Havai fişek festivalinde facianın eşiğinden dönüldü

BANGKOK - Tayland'ın kuzeyinde düzenlenen havai fişek festivalde, içinde binlerce hava fişeğin bulunduğu el yapımı bir havai fişek düzeneği ateşlendikten kısa bir süre sonra kontrolden çıkarak havada patladı.

Tayland'ın kuzeydoğusunda yer alan Kalasin eyaletinde düzenlenen havai fişek festivalinde facianın eşiğinden dönüldü. İçinde binlerce havai fişek bulunan silindir şeklindeki düzenek, yerden havalandıktan saniyeler sonra kontrolünü kaybetti. Havada patlayarak etrafa ateş saçan düzenek, ormanlık alana düştü. Düzeneğin, şans eseri seyircilerin olduğu alandan uzağa düşmesi sonucu olayda ölen ya da yaralanan olmadı.