Havai Fişek Fabrikasındaki Patlama: 5 Ölü, 25 Yaralı

Havai Fişek Fabrikasındaki Patlama: 5 Ölü, 25 Yaralı
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Hindistan'ın Pencap eyaletindeki bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada en az 5 işçi hayatını kaybetti, 25'ten fazla işçi yaralandı. Patlama sonucu fabrikanın iki katlı binası çöktü ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

YENİ DELHİ, 30 Mayıs (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeyindeki Pencap eyaletine bağlı Sri Muktsar Sahib bölgesinde bir köy yakınındaki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada en az 5 işçi hayatını kaybederken, 25'ten fazla işçi de yaralandı.

Yerel polisin telefonla teyit ettiği olaya göre, perşembe günü meydana gelen patlamada ölen ve yaralanan işçilerin tamamı üretim ve paketleme bölümünde çalışıyordu.

Patlamanın etkisiyle iki katlı binanın çöktüğü, işçilerin enkaz altında kaldığı bildirildi.

Yaralıların bölgedeki devlet hastanelerine kaldırıldığını bildiren polis yetkilisi, patlamanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını söyledi.

Kurtarma çalışmalarının devam ettiği ve enkaz altında kimsenin kalmaması için yoğun çaba harcandığı bildirildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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