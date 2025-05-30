Havai Fişek Fabrikasındaki Patlama: 5 Ölü, 25 Yaralı

YENİ DELHİ, 30 Mayıs (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeyindeki Pencap eyaletine bağlı Sri Muktsar Sahib bölgesinde bir köy yakınındaki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada en az 5 işçi hayatını kaybederken, 25'ten fazla işçi de yaralandı.

Yerel polisin telefonla teyit ettiği olaya göre, perşembe günü meydana gelen patlamada ölen ve yaralanan işçilerin tamamı üretim ve paketleme bölümünde çalışıyordu.

Patlamanın etkisiyle iki katlı binanın çöktüğü, işçilerin enkaz altında kaldığı bildirildi.

Yaralıların bölgedeki devlet hastanelerine kaldırıldığını bildiren polis yetkilisi, patlamanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını söyledi.

Kurtarma çalışmalarının devam ettiği ve enkaz altında kimsenin kalmaması için yoğun çaba harcandığı bildirildi.