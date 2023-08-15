Havai'deki Orman Yangınında Ölü Sayısı 99'a Yükseldi

Havai'nin Maui Adası'nda geçen hafta başlayan orman yangını felaketinde ölü sayısı 99'a yükseldi. Polis, bölgenin yaklaşık yüzde 25'inin incelendiğini ifade etti. ABD tarihindeki en ölümcül yangınlar arasında yer alan bu yangınlar, büyük bir kayba neden oldu.

Havai'de geçen hafta başlayan orman yangını felaketinde ölü sayısının 99'a yükseldiği açıklandı. Polis, bölgenin yaklaşık yüzde 25'inin incelendiğini ifade etti.

Havai'nin Maui Adası'nda geçen hafta şiddetli rüzgarlarla aniden başlayan orman yangınlarında ölü sayısının 99 olduğu açıklandı. Maui polisi, bölgenin yaklaşık yüzde 25'inin incelendiğini ifade etti. Havai Valisi Josh Green ise basına yaptığı açıklamada kayıp insan sayısı 2 binden 1.300'e düştüğünü vurguladı.

ABD Ulusal Yangından Koruma Birliği (NFPA), 12 Ağustos'ta yaptığı açıklamada Maui orman yangınlarının, ABD tarihindeki en ölümcül yangınlar arasında yer aldığını belirtti. NFPA'nin 1900'lerden sonraki kayıtlarına göre en ölümcül orman yangınları 453 ölümle 1918'de Cloquet ve Moose Gölü yangınlarıydı.