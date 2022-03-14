İSTANBUL (DHA) - (havadan görüntüyle) KAR BARAJLARA YARADI

Derya EVREN-Hami YEŞİLYURT-Serdar ALTINTEPE/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL'da kar yağışı barajlara yaradı. Doluluk oranı yüzde 84.29'u bulurken Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir, 'Karların erimeye devam edecek olması sebebiyle barajların seviyesi de yüzde 100'e yakın artacaktır" dedi.

İstanbul'da son haftalarda etkili olan yağmur ve kar yağışları barajlardaki doluluk oranına önemli katkı yaptı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre; İstanbul'un tüm barajlarındaki doluluk oranı yüzde 84,29 seviyesine çıkarken Kazandere ve Istrancalar barajlarındaki doluluk oranı yüzde 100'ü buldu. En düşük su seviyesi yüzde 57.75 olarak Sazlıdere Barajı'nda ölçüldü. Verilere göre; Alibeyköy yüzde 78.29, Büyükçekmece yüzde 82.79, Darlık yüzde 93.59, Elmalı yüzde 95.73, Ömerli yüzde 89.52, Pabuçdere yüzde 94.19 ve Terkos Barajı ise yüzde 81.17 oranında doldu.

'BU SENE SU SIKINTISI ÇEKMEYECEĞİZ AMA SU KRİZİ DEVAM EDİYOR"

Meteoroloji uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Güven Özdemir, karla beraber İstanbul'un bu yıl su sıkıntısı yaşamayacağını ifade etti. Su krizinin ise devam ettiğini dile getiren Özdemir, 'Tabii ki bu kar yağışı bizim için altın değerinde. Son kar yağışı çok çok iyi oldu barajlarımız için ve ziraat içinde çok iyi oldu. Kar yağışı üç gün devam etti ama çok önemli bir kar yağışı. Bölgemiz için de barajlar için de öyleydi. Barajların doluluk oranı yüzde 84 civarında. 868 milyon metreküp bir kapasiteye sahip barajlarımız şu anda 730 milyon metreküp dolmuş vaziyette ama her gün 3 milyon metreküpe yakın su tüketiyoruz. Suya yine dikkat etmemiz lazım dikkatli harcamamız lazım. Bu yıl su sıkıntısı çekmeyeceğiz ama tabii ki su stresi ve su kıtlığı devam edecektir. Mart ayında olmamız ve bu karların erimeye devam edecek olması sebebiyle barajların seviyesi de yüzde 100'e yakın artacaktır" dedi.