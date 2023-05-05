(havadan görüntüyle)  BEYOĞLU'NDA İSTİNAT DUVARI OKULUN BAHÇESİNE ÇÖKTÜ, 3 BİNA BOŞALTILARAK MÜHÜRLENDİ

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Kasımpaşa Sururi Mehmet Efendi Mahallesi, Keramet Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce başlayan şebeke suyu borusundaki sızıntı nedeniyle sokakta çatlaklar oluşmasına neden olurken, yolun bir kısmında da çökme meydana geldi. Mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine sokakta incelemelerde bulunan yetkililer, sorunu çözeceklerini belirterek ayrıldı. Sokak sakinleri tadilat çalışmaların başlamasını beklerken, sabah saatlerinde, toprak kayması nedeniyle sokak üzerindeki istinat duvarı çöktü. Duvardan kopan parçalar yolun altındaki Beyoğlu Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi'nin bahçesine yuvarlandı.

"SUYUN BİRİKMESİYLE TOPRAK KAYMASI OLDU"

"KIZIM DEPREM OLDU ZANNETTİ"

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