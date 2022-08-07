TAHIL YÜKLÜ POLARNET İSİMLİ GEMİDE DENETİM BAŞLADI -1

(Havadan görüntülerle) TAHIL YÜKLÜ POLARNET İSİMLİ GEMİDE DENETİM BAŞLADI

Yılmaz OKUR- Ersan SAN İSTANBUL, (DHA)- UKRAYNA'dan gelen ve Sarıyer Kumköy açıklarında demirleyen tahıl yüklü Rojen ve Türkiye'den Ukrayna'ya gidecek Osprey S isimli gemilerin denetimi tamamlandı. Heyet denetim için Polarnet'e geçti. Heyetin Rojen'den Polarnet'e geçişi havadan da görüntülendi.

Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Odessa ve Çernomorsk Limanı'ndan hareket eden ve Sarıyer açıklarında demirleyen tahıl yüklü Rojen ve Türkiye'den Ukrayna'ya gidecek Osprey S isimli gemilerin denetimi tamamlandı. Heyet, 12 bin ton mısır getiren ve Karasu'ya gidecek Polarnet isimli Türk bayraklı gemide denetime başladı.