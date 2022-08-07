(Havadan görüntülerle) DENETİMLERİ TAMAMLANAN ROJEN İSİMLİ GEMİ HAREKET ETTİ UKRAYNA'dan gelen ve Sarıyer Kumköy açıklarında demirleyen mısır yüklü Rojen isimli gemi denetimlerinin ardından hareket etti. UKRAYNA'dan gelen ve Sarıyer Kumköy açıklarında demirleyen mısır yüklü Rojen isimli gemi denetimlerinin ardından hareket etti. Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Çernomorsk Limanı'ndan hareket eden ve Sarıyer açıklarında demirleyen 13 bin ton mısır yüklü Rojen isimli gemi 1 buçuk saat süren denetimin ardından hareket etti. Gemi Görüntü dökümü: ------------------------ -Rojen isimli gemiden görüntü -Denetim heyetinin ayrılması -Geminin hareket etmesi Demirören Haber Ajansı / Güncel Sarıyer Güncel Haberler

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