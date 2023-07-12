Havada güvercin kovalayan atmaca 60 dönüm hububat arazisinin yanmasına sebep oldu

Elektrik akımına kapılan atmaca yüzünden 60 dönüm hububat arazisinin yanması arazi sahiplerini şaşırttı

Tepebaşı İlçe Tarım Müdürü Zeki Sert:

"Yaklaşık 60 dönüm hububat ekili alanımız zarar gördü"

Yeni Mahalle Muhtarı Fatih Ay:

"Böyle bir olayla ilk defa karşılaştık"

Hisar Mahallesi Muhtarı Mustafa Omiş:

"Devletimizin yardımını bekliyoruz"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de, 60 dönümlük hububat arazisinin yanarak zarar görmesinin, avlanan bir atmacanın elektrik teline çarparak düşmesi sonucu meydana geldiği belirlenirken, Mahalle Muhtarı Fatih Ay, "Daha önce kuşun tellere takılıp düşmesiyle yangın çıkması başımıza gelmiş bir şey değildi. Biz de ilk defa karşılaştık" dedi.

Tepebaşı İlçesi Çukurhisar Mahallesi'nde meydana gelen yangında 60 dönüm hububat ekili tarım arazisi zarar gördü. Güvercin kovalayan bir atmacanın elektrik tellerine çarptıktan sonra yanarak tarlaya düşmesi sonucu meydana geldiği tespit edilen yangın, arazi sahiplerini şaşkına döndürdü. Arazi sahipleri ile jandarma ve itfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonucu daha fazla yayılmadan söndürülen yangında, 8 farklı tarlada 60 dönüme ekili olan arpa ve buğday zarar gördü. Olayın ardından Tepebaşı İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.

"Yaklaşık 60 dönüm hububat ekili alanımız zarar gördü"

Yangının çıkış noktasında inceleme yapan Tepebaşı İlçe Tarım Müdürü Zeki Sert, toplamda 60 dönüm hububat ekili alanın zarar gördüğünü belirterek, "Çukurhisar mahallemizde meydana gelen yangın, bir atmacanın elektrik tellerine takılmasıyla yere düşüp, kıvılcım almasıyla tarlalarımızı ateşe vermesiyle çıktı. Yaklaşık 60 dönüm hububat ekili alanımız zarar gördü. Tam da hasat döneminde meydana gelen bu zarar hepimizi üzdü. İlçe tarım müdürlüğü tarafından tespit çalışmalarımız tamamlandı. Vatandaşlarımızın, en az zararla bu işin altından kalkabilmesi için elimizden geleni yapacağız. Sevinçliyiz tabi aynı zamanda, yangın çok fazla yayılmadan önlendiği için. Yangın başladıktan sonra zaten hasat sezonu olması sebebiyle vatandaşlarımız görmüşler, hemen müdahale etmişler. Jandarmamız olay yerine gelmiş. Bizde olay yerine intikal ettik. Vatandaşlarımızın zararlarının bundan sonra takipçisi olacağız" dedi.

"Böyle bir olayla ilk defa karşılaştık"

Daha önce bu tarz bir yangınla karşılaşmadıklarını belirten Yeni Mahalle Muhtarı Fatih Ay, "Çiftçilerimizin 60 dönüm kadar arazisi hasar görmüş durumda. Yangının sebebi yırtıcı bir kuşun, tellere çarpması sonucu çıkmış olduğu tespit edildi. Tarım İlçe Müdürlüğü tarafından gelip tespitler yapıldı. Yangın günü çiftçilerimizin de tarım aletleriyle erken müdahale etmesiyle birlikte, yangının daha büyümesi önlenmiş oldu. Aynı zamanda itfaiye ekiplerimiz de yangına müdahale ettiler. Jandarma tarafından gerekli tutanaklar tutuldu. Yani hasarı bu kadar la atlattığımız için sevinçliyiz. Daha önce kuşun tellere takılıp düşmesiyle yangın çıkması başımıza gelmiş bir şey değildi. Bizde ilk defa karşılaştık" diye konuştu.

"Devletimizin yardımını bekliyoruz"

Meydana gelen yangında mahalledeki üreticilerin mağduriyet yaşadığını belirten Hisar Mahallesi Muhtarı Mustafa Omiş, devlet büyüklerinden yardım beklediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Muhtar arkadaşımın da dediği gibi, yırtıcı kuşun yapmış olduğu bir olay. 60 dönüm hububat arazimiz yandı. Allaha şükür, bu kadarıyla kurtulmuş olduk. Çiftçi arkadaşlarımız sağ olsun, çok yardımcı oldular. Tarım İlçe Müdürlüğü geldi, denetim yaptı. Artık ne gerekiyorsa, devlet bize yardım edecektir."