Havada adeta zamanla yarışıyorlar, yüzlerce hastayı hayata bağlıyorlar

Antalya'da 15 yıldır görev yapan ambulans helikopter 2022 yılında 290 vakayı hastanelere ulaştırdı

2023 yılının ilk 5 ayında 90 vaka taşınırken bu sayının yaz aylarında 300 olması bekleniyor

Antalya Ambulans Servisi Başhekim Yardımcısı Osman Keysan:

"Her an göreve hazır bekliyorlar. Vaka ihbarının ardından en geç 10 dakika içerisinde havalanırlar"

ANTALYA - Antalya'da 15 yıldır görev yapan ambulans helikopter ekibi her an göreve hazır şekilde bekleyerek, havada adeta zamanla yarışıp yüzlerce hastayı yeniden hayata bağlıyor. Antalya'da 2022 yılında ambulans helikopterle 290 vakaya müdahale edilirken bu sayı bu yılın ilk 5 ayında 90 olarak gerçekleşti. Yazın ise rakamın 300'leri bulması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığının sağlıkta dönüşüm sistemi çerçevesinde 2008 yılında Antalya'da İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki 112 Acil Komuta Kontrol Merkezinde hizmet veren ambulans helikopter zaman ve mekan ayrımı gözetmeksizin 365 gün görev yapmaya devam ediyor. Antalya başta olmak üzere Burdur, Denizli, Muğla ve Mersin'in illerine de destek veren ambulans helikopterin personeli her an göreve hazır bir şekilde bekliyor. Ekip ihbarın ulaşmasının ardından saniyeler içerisinde helikopterdeki yerini alarak dakikalar içerisinde kalkışa geçiyor. Ambulans helikopter 2022 yılında zaman gözetmeksizin zorlu arazilere iniş yaparak yaklaşık 290 hastayı hastanelere yetiştirdi. Özellikle hayati tehlike taşıyan acil travmalar, kalp ve kadın hastalıkları gibi hastalıklara yetişmek için havalanan helikopter, vatandaşlara en iyi sağlık hizmetini vermeye çalışıyor.

"Ambulans helikopterimizle daha hızlı nakiller gerçekleştirebiliyoruz"

Ambulans helikopterin Antalya'da 2008 yılında devreye girdiğini belirten Antalya Ambulans Servisi Başhekim Yardımcısı Osman Keysan, "Ülkemizde şuanda 13 bölgede helikopter mevcut. Biri 2 yataklı biri de 4 yataklı olmak üzere 2 tane de uçağımız var. Antalya'da bulunan helikopterimiz Burdur, Denizli, Muğla ve Mersin'in bazı ilçelerinde görev yapıyor. Bu bölgelerde acil durum gerektiren vakalarda gerektiğinde helikopterimizi kullanıyoruz. Ambulans helikopterimizle daha hızlı nakiller gerçekleştirebiliyoruz. Her hasta helikopter ile taşınamaz, belirli tıbbı durumları var. Örneğin psikiyatrik hastalar kontrol kaybı söz konusu ise taşınmaz. Karayolu ile taşınması hayati risk oluşturarak, helikopterle taşınması hasta yararına olacaksa karar verip ona göre taşıma yapıyoruz" dedi.

Her an hazır bekliyorlar

Ambulans helikopterde 2'si pilot olmak üzere 5 kişiden oluşan ekibin daime hazır beklediğini belirten Keysen, "Her an göreve hazır bekliyorlar. Vaka ihbarının ardından ekiplerimiz en geç 10 dakika içerisinde havalanırlar. Tüm bu süreç komuta kontrol merkezinden yönetiliyor. Eğer hasta nakil edilecekse önce ambulans hastaneden hastayı alarak buraya getirir, burada ekibe teslim eder. Bazı hastanelerde helikopter pisti olabiliyor, o zaman organizasyon çok daha kolay oluyor" sözlerine yer verdi.

Yaz aylarında daha çok vakaya müdahale ediliyor

Yaz aylarında vakaya müdahale sayısının daha fazla olduğunu belirten Keysen, "Bizim helikopterimiz gece uçuşu yapamıyor. Arkadaşlarımızın yaz mesaileri daha uzun ve daha yorucu oluyor. Kışın hava muhalefeti nedeniyle uçamadığımız zamanlar oluyor. Mesela 2022 yılında 290 vakaya müdahale ettik, şuanda ilk 5 ay içerisinde 90 uçuşumuz var. Yaz aylarında bu rakam 300'leri bulacaktır. Helikopterimiz tek hasta taşıyabiliyor" sözlerine yer verdi.

"Adeta yoğun bakım düzeyinde her türlü müdahaleyi yapıyoruz"

Karaya göre havada çalışmanın zorluklarını anlatan 1.5 yıldır helikopterde görevli Dr. Ömer Abakay ise, "Hava şartlarının zor olduğu dönemde daha zor oluyor. Hata lüksümüz yok, çünkü bizim kara ambulansı gibi hastanelerle iletişimiz yok. Hastayı istediğimiz gibi hemen bir hastaneye ulaştıramıyoruz. Ambulans helikopterimizin içerisinde her türlü ekipman var. Adeta yoğun bakım düzeyinde her türlü müdahaleyi yapıyoruz. En çok kalbi duran olan hastalara müdahalede zorlanıyoruz. Ama aldığımız eğitimler sayesinde şuana kadar bir sorun yaşamadık. Hava ambulansına hastayı alamdan önce 2 dakika bilgilendirerek korkusu varsa yenmesine yardımcı oluyoruz. Süreç hakkında bilgi veriyoruz" açıklamasına yer verdi.

"astalarımıza en iyi şekilde müdahale ediyoruz"

10 yıldır helikopterde ATT olarak görev yaptığını belirten Selçuk Saykal ise şu ifadelere yer verdi: "Bizim için en zor kısım hava şartlarıdır. Yılların tecrübesi ile hastalarımıza müdahale ediyoruz. Bilinci açık hastalarımıza helikoptere binmeden bilgi veriyoruz. Kalbi durup hayata döndürdüğümüz çok sayıda hasta oldu. Her türlü ekipmanımız var. Hastalarımıza en iyi şekilde müdahale ediyoruz. Bazı hastalarımıza duygusal bir de bağımız oluyor. Bize sonra ulaşıp teşekkür ediyorlar, biz de onlarla iletişimizi koparmıyoruz."

10 yıldır ambulans helikopterde kaptanlık yapan pilot Mehmet Yorulmaz ise ambulans helikopterde çalışmaktan mutluluk duyduğunu ve gururla mesleğini yaptığını belirtti.