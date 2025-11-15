Havacılıkta Teknoloji Odaklı Dönüşüm: Uçak Bakımında Yenilikçi Yaklaşımlar

İSTANBUL, 15 Kasım (Xinhua) -- Havacılık sektörü uzmanları, uçak bakımında daha akıllı ve teknoloji odaklı yaklaşımların öne çıktığını ve yüksek teknoloji şirketlerinin havayolu bakım ve operasyonlarının dönüşümünde giderek daha önemli rol oynadığını belirtiyor.

Küresel hava taşımacılığı beklenenden daha hızlı toparlanırken, havayolu şirketleri filolarını havada tutmak için birbirleriyle yarışıyor. Uzmanlar, dijital yeniliklerin ve yeni sektör oyuncularının havayolu şirketlerinin güvenlik, verimlilik ve bakım planlamasını yönetme biçimini yeniden şekillendirdiğini ifade ediyor.

Türk Hava Yolları'nın bakım departmanı Turkish Technology'nin Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ozan Peneklioğlu, Xinhua'ya verdiği demeçte önümüzdeki 20 yıl içinde dünya çapındaki uçuş sayısının yolcu sayısıyla birlikte iki katına çıkabileceğini söyledi.

Peneklioğlu, "Sektör hızla büyüyor. Bu durum sektörün gücü açısından olumlu ancak aynı zamanda daha verimli çalışmak için teknolojik altyapının iyileştirilmesi gerektiğini de gösteriyor" dedi.

Peneklioğlu, havayolu şirketlerinin, bakım planlamasını kolaylaştırmak, operasyonel riskleri azaltmak ve genel filo yönetimini iyileştirmek için öngörüye dayalı analizler, yapay zeka destekli teşhis ve rota optimizasyonu gibi dijital araçları giderek daha fazla benimsediğini kaydetti.

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü verilerine göre 2024 yılında küresel yolcu sayısı 2023'e kıyasla yüzde 8,6 artarak yaklaşık 4,53 milyara ulaştı.

Çin'in Hainan Havayolları'nın çoğunluk hissedarı olduğu myTECHNIC (MYT), yaklaşık 1.000 kişiyi istihdam eden 60.000 metrekarelik bir tesisi işletiyor. Şirket, Airbus ve Boeing uçaklarında planlı bakım hizmeti veriyor ve 737 ile 747 modelleri de dahil olmak üzere çeşitli motorlara servis hizmeti sağlıyor.

MYT Başkanı Yupeng Lu, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Sektördeki eğilimler bakım talebindeki bu artışı tetikliyor. Uçuş saatlerindeki artış, bakım hizmetleri üzerinde benzeri görülmemiş bir baskı oluşturarak hızla genişleyen bir pazar yaratıyor" dedi.

MYT, verimliliği artırmak ve arıza süresini azaltmak için son iki yılda çevrimiçi akıllı tedarik, öngörüye dayalı motor performansı izleme ve akıllı lojistik sistemleri de dahil olmak üzere dijital bakım ve akıllı yönetim sistemlerini uygulamaya koydu.

Lu, önümüzdeki dönemde bilgi sistemlerinin yükseltilmesinin ve geçmiş verilerin analizinde yapay zeka uygulamalarının öncelikli konular arasında yer alacağını belirterek, "Bu teknolojiler, bakım kesintilerini ve maliyetlerini daha doğru tahmin etmemize ve müşteri memnuniyetini artırmamıza yardımcı olacak" ifadelerini kullandı.