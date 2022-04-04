Havacılıkta girişimlerin yeni merkezi "İGA Hub" açıldı

İga İstanbul Havalimanı, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ARI Teknokent iş birliğiyle sektörde yenilikçi fikirlerin gelişmesi ve ülke ekonomisine değer oluşturması amacıyla "İga Hub" girişimcilik programını hayata geçirdi.

İga'dan yapılan açıklamaya göre, programı kapsamında "sivil havacılık ve havalimanı işletmeciliği" dikeyinde akıllı havalimanı, robotik, sürdürülebilirlik, dijitalleşme, nesnelerin interneti (Internet Of Things-IoT) güvenlik ile mobilite alanlarındaki girişimlerin olgunlaşması için girişim ekosistemi oluşturuldu.

Odak alanları ile İga'nın tüm kurumsal gücünü, havacılığın tüm bileşenlerini de yanına alarak, havacılıkla etkileşen diğer tüm sektörleri de kapsayacak bütüncül şekilde, yolcular, çalışanlar, iş ortakları ve otoriteler için daha kaliteli, hızlı, ekonomik çözümler sağlayacak projelerin desteklenmesi hedefleniyor.

Sivil havacılık ve havalimanı işletmeciliği dikeyinde yenilikçi proje geliştiren girişimler başta olmak üzere İGA İstanbul Havalimanı çalışanları ve İstanbul Havalimanı ekosistemi içerisindeki tüm paydaşlar da yenilikçi ve teknolojik tabanlı iş fikirleri ile İGA Hub girişimcilik programına başvuru yapabilecek.

Girişimlerin eğitim, mentorluk, prototipleme, network ve yatırım gibi alanlarda gelişim göstermeleri için İTÜ ARI Teknokent'in dünyada ilk 5'te yer alan kuluçka merkezi İTÜ Çekirdek'in deneyiminden faydalanarak, girişimlere destek olunacak. İGA Hub, sektörün kalbinde yer alarak sektör paydaşlarıyla girişimciler arasında köprü olacak.

Bu kapsamda ilk çözüm ortağı ise Hasan Kalyoncu Üniversitesi Kalyon Garaj Prototipleme ve Girişimcilik Merkezi oldu.

İGA Hub'a kabul edilen girişimlere ihtiyaç duyacakları tüm desteklerin sunulmasının yanı sıra girişimciler İTÜ Çekirdek'in her yıl düzenlediği, bölgenin en büyük girişimcilik etkinliği olan "Big Bang Start-up Challenge"ta toplam 800 bin liralık İGA ödül havuzundan pay alma şansını yakalayacak.

"Projelerin diğer sektörlere de fayda sağlamasını amaçlıyoruz"

Açıklamada görüşmelerine yer verilen İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, küresel rekabetteki gücü artıracak en stratejik alanlardan birinin teknoloji olduğunu belirtti.

Samsunlu, bunun en önemli kaynağının da yenilikçi ve cesur teknolojiler ile bunu geliştiren "start-uplar" olduğunu kaydederek, "İGA Hub programında hedeflerimiz sivil havacılık ve havalimanı işletmeciliği alanında inovatif fikirlerin hayata geçirilmesini ve teknolojik girişimlerin desteklenmesini sağlamak. Sivil havacılık odağında inovatif bir çözümü olan girişimcileri İGA'ya ulaşarak girişimini geliştirmeyi hızlandırmaya, İGA'nın gücü ve desteğini arkalarına almaya davet ediyoruz. İGA Hub ile küresel bir marka olma yolunda hem Türk ve dünya sivil havacılığına katkı sağlamayı hem de İGA İstanbul Havalimanı'nda geliştirilen bu projelerin havacılık sektörüne olduğu kadar diğer sektörlere de fayda sağlamasını amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirilecek iş birliği, başarı hikayelerinin ilk adımı olacak

İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş ise kuluçka merkezleri İTÜ Çekirdek'te bugüne kadar 7 bin 600 girişimciye destek olduklarını, bu girişimlerle 760 milyon lira yatırım aldıklarını ve ekosistemlerinin sadece son 2 yılda 5 kat büyüdüğünü aktardı.

Dikbaş, İTÜ Çekirdek'in 10 yıldır teknolojinin her alanından girişimi desteklediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Belli sektörler özelinde o alanın uzmanı bir paydaşla güç birliği yapmanın, çok daha büyük başarıları beraberinde getirdiğini deneyimleyerek gördük. Bu doğrultuda İGA'nın çağrısı hem havacılık sektörünün gelişmesi hem de teknoloji girişimciliği açısından çok büyük önem taşıyor. Yapılan bu iş birliği, önümüzdeki yıllarda bu alanda uluslararası programlarımız ve diğer dikey alanlarımızda yapacağımız disiplinler arası iş birliklerimizle birçok başarı hikayesinin doğmasına da katkı sunacak, teknolojiye dayalı milli kalkınma seferberliğinde önemli bir çarpan etki yaratacak."

Proje hakkında detaylı bilgiye ve başvuru süreçlerine "https://iGAhub.aero/" sitesinden ulaşılabiliniyor.