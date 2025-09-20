Sivrihisar Hava Gösterileri Gökyüzü Tutkunlarını Bir Araya Getirdi

ESKİŞEHİR'de Sivrihisar Havacılık Merkezi tarafından 10'ncusu düzenlenen hava gösterileri, gökyüzü tutkunlarını bir araya getirdi. Uçakların havadaki gösterileri ilgiyle izlenirken, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, "Biz Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, bilhassa genel havacılık ve sportif havacılığın gelişmesiyle ilgili her türlü desteği veriyoruz" dedi.

Sivrihisar Havacılık Merkez, bu yıl 10'uncu kez Sivrihisar Hava Gösterileri düzenledi. Necati Artan tesislerindeki gösterilere; Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ile binlerce gökyüzü tutkunu katıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, düzenlenen hava gösterilerinin havacılık anlamında çok önemli ve anlamlı olduğunu söyledi. Bakanlık olarak genel havacılık ve sportif havacılığın gelişmesiyle ilgili her türlü desteği verdiklerini ifade eden İskurt, "Bugün gerçekten havacılık anlamında bizim için çok anlamlı, biraz da genel havacılık için, sportif ve amatör havacılık için çok güzel bir gün. Ben bu havacılık etkinliğine hemen hemen her düzenlenişte katılıyorum ve duyuyorum. Biz Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, bilhassa genel havacılık ve sportif havacılığın gelişmesiyle ilgili her türlü desteği veriyoruz. Havacılığın her türlü gelişmesiyle ilgili ne gerekiyorsa kararlar, izinler, her türlü destek veriyoruz. Bugün gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel gösteriler, çok özel uçaklar, uçuşlar, atlayışlar var. Havacılığın sportif yönüyle gerçekten özel bir gün ve ben bundan büyük bir mutluluk duyuyorum" dedi.

Kendisinin de bir amatör pilot olduğunu ifade eden Bakan Yardımcısı İskurt, "Bir taraftan da amatör pilot olarak büyük keyif alıyorum. Her düzenlenişte buraya katılımın çok daha fazla olduğunu görüyorum. Ülke olarak, Türk milleti olarak buna ihtiyacımız var. Dolayısıyla bundan da büyük mutluluk duyuyorum. Destek için buradayız" diye konuştu.

VALİ AKSOY: SEKTÖRÜN GELİŞMESİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Eskişehir Valisi Hüseyin da programın açılışında yaptığı konuşmasında, havacılık sektörünün gelişmesi ve daha iyi bir noktaya taşınmasında noktasında Sivrihisar Hava Gösterileri'nin çok önemli katkılar sağladığını söyledi. Mustafa Kemal Atatürk'ün 'İstikbal göklerdedir' sözünü hatırlatan Vali Aksoy, "Cumhuriyetimizin kurucusunun ifade ettiği üzere; 'İstikbal göklerdedir.' Bu anlamdaki çalışmalara katkı sunma bakımından da bu organizasyon önemli bir katkıyı bu vesileyle ortaya koyacaktır. Bu organizasyon da bu yıl farklı birtakım gösteriler de gerçekleştirilecek. Buradan havacılığa olan ilginin artması, özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin havacılığa ilgi göstermesi bakımından oldukça önemli bir organizasyon" dedi. Konuşmaların ardından Türk Silahlı Kuvvetleri Meteor Paraşüt ekibi, yaklaşık 3 bin metre yükseklikten atlayıp yaptı. Paraşüt sporcularının havadaki gösterisi ve Türk bayrağının yanı sıra Atatürk fotoğrafı açarak yaptıkları inişleri büyük alkış topladı.

ORMAN ŞEHİDİNİN ADI, UÇAKTA YAŞAYACAK

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan yangında şehit olan 10 şehitten AKUT gönüllüsü Bayram Eren Arslan'ın adı Sivrihisar Havacılık Merkezi bünyesindeki bir gösteri uçağına verildi. Orman şehidinin ailesinin yanı sıra AKUT gönüllülerinin katıldı. Defne Arslan, ağabeyi Bayram Eren Arslan'ın küçüklüğünden bu yana pilot olmayı hayal ettiğini anlatarak şunları söyledi: "Herkes ağabeyimi iyi ve cesur biri olarak bilirdi, kendinden önce başkasını düşünmesi onun kalbindeki fedakarlığın bir yansımasıydı. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'İstikbal göklerdedir' cümlesi, ağabeyimin hayallerinin başlamasına vesile olmuştu. Küçüklüğünden beri tek hayali vardı; pilot olmak. Odası imzalı posterler ve maket uçaklarıyla doluydu. Sürekli havacılıkla ilgili işlerle uğraşıyordu. Yamaç paraşütü, planör, maket uçak, eğitmenlik ve dahası. Hayallerini gerçekleştiremedi belki o formayı giyemedi ama hayaline başka bir yolda yürüdü. Vatanı için gökyüzüne değil, toprağa bastı."

HAVA GÖSTERİLERİNE BÜYÜK İLGİ

Sivrihisar Havacılık Merkezi'nin bu yıl 10'uncu kez düzenlediği hava gösterileri için havacılık kulüpleri ve dernekleri Necati Artan tesislerinde tanıtım stantları açtı. Türkiye'de ilk kez gösteri yapacak olan İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne (Royal Air Force-RAF) bağlı Typhoon Jet Gösteri Takımı'nın standı yoğun ilgi gördü. Pilotlardan imza almak isteyenler, stant önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Yurt dışından 7 yabancı pilotun katıldığı hava gösterileri iki sürecek.