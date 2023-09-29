Havacılar Derneği, depremden etkilenen çocuklara kırtasiye yardımı yaptı

Eskişehir'de gönüllü işçiler tarafından kurulan Havacılar Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar için sürdürdüğü yardımlara bir yenisini ekleyerek, düzenlediği 'Okula Destek' kampanyası ile bölgedeki çocuklara kırtasiye yardımı yaptı.

Eskişehir'de gönüllü işçiler tarafından kurulan Havacılar Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği, şubat ayında Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlar için yardımlarını sürdürüyor. Depremlerin ilk gününden itibaren bölgedeki vatandaşlar için seferber olan dernek üyeleri, depremzedeler için insani yardım tırları gönderirken, bu kez de okula başlayan çocuklar için 'Okula Destek' kampanyası düzenledi. Kampanya çerçevesinde deprem bölgesindeki çocuklar için kırtasiye malzemesi ve okul çantası dağıtıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Havacılar Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Önder Kaya, "Derneğimiz yardımlarına hız kesmeden devam ediyor. Şehrimizdeki insani yardımlarımızın yanı sıra ülkemizde yaşanan büyük felakette yara almış vatandaşlarımızı da unutmuyoruz. Çünkü insanlar hala çadırda ve konteynerlerde yaşıyorlar. Bölgedeki vatandaşların imkanları her yönden kısıtlı hale geldi. Deprem zamanında bölgelere 2 kez yardım tırı götürüp, kendimiz dağıtmıştık. Bu sefer de 'Okula Destek' kampanyamız ile deprem bölgesinde yaşayan ve durumları olmayan çocuklara kırtasiye malzemesi ve okul çantası dağıttık. Allah herkesin yardımlarını kabul etsin inşallah" dedi. - ESKİŞEHİR