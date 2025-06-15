Hava Sıcaklıkları Artıyor, Mevsim Normallerinin Üzerine Çıkacak

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, çarşambadan itibaren yurt genelinde hava sıcaklıklarının artacağı ve mevsim normallerinin üzerine çıkacağı bildirildi. Özellikle batı kesimlerde ve büyük şehirlerde sıcaklıkların 30 derecelere ulaşması bekleniyor.

Yurt genelinde sıcaklıklar çarşambadan itibaren artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, AA muhabirine yeni haftanın hava tahminlerini açıkladı.

Tekin, yapılan son tahminlere göre, yarın ve salı günü yurdun doğu kesimlerinde görülecek yağışların çarşambadan itibaren etkisini kaybedeceğini bildirdi.

Karadeniz ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeydoğusunda yarın, salı günü ise Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz'de gök gürültülü sağanağın etkili olacağını belirten Tekin, yurdun diğer bölgelerinde parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağını söyledi.

Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının çarşambadan itibaren batı kesimlerden başlayarak artacağını dile getiren Tekin, sıcaklıkların hafta ortası itibarıyla mevsim normallerinin üzerine çıkacağını aktardı.

Tekin, üç büyükşehirde gelecek üç gün boyunca yağış beklenmediğini, parçalı ve az bulutlu havanın etkili olacağını vurgulayarak, "Ankara'da sıcaklıklar yarın 25, salı 27 ve çarşamba 30 dereceye yükselecek. İstanbul'da 3 gün boyunca hava sıcaklığı 28 ila 30 derece arasında seyrederken, İzmir'de sıcaklıklar 34 ila 36 derece arasında olacak." dedi.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
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