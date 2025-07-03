Hava Sıcaklıkları Artıyor, Bakan Kurum Uyardı

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Önümüzdeki hafta hava sıcaklıkları ciddi derecede artış gösterecek. Bu hem sağlığımız hem de orman yangınlarının önüne geçmek açısından daha tedbirli olmamız gerektiği anlamına geliyor" dedi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Az önce Meteoroloji Genel Müdürlüğü'müzden aldığımız verilere göre; önümüzdeki hafta hava sıcaklıkları ciddi derecede artış gösterecek. Bu hem sağlığımız hem de orman yangınlarının önüne geçmek açısından daha tedbirli olmamız gerektiği anlamına geliyor. Süreçte çok daha duyarlı davranmak hayati önemde" dedi.

4-6 DERECE DAHA ARTACAK

Bakan Kurum'un paylaştığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre; iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıkları ülke genelinde artacak. 5-12 Temmuz arasında sıcaklıkların 4-6 derece daha artması bekleniyor. 5-12 Temmuz arasında bazı il merkezlerinde beklenen en yüksek değerler şöyle: Ankara 36, İstanbul 34, İzmir 39, Konya 36, Edirne 40, Bursa 36, Aydın 44, Muğla 40, Antalya 40, Adana 38, Diyarbakır 43.