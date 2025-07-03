Hava Sıcaklıkları Artacak: Bakan Uyardı

Yurt genelinde hava sıcaklıkları cumartesi gününden itibaren 4-6 derece artacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre sıcaklıkların gelecek hafta artış göstereceğini belirtti.

Kurum, "Bu da hem sağlığımız hem de orman yangınlarının önüne geçmek açısından daha tedbirli olmamız gerektiği anlamına geliyor. Süreçte çok daha duyarlı davranmak hayati önemde." ifadelerini kullandı.