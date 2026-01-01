Haberler

Meteoroloji: Mevsim Normalleri Altında Seyreden Hava Sıcaklıkları Cuma Günü Batı Kesimlerde Artacak, Doğu Bölgelerde Azalacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Cuma günü batı kesimlerde hava sıcaklıklarının artacağını, doğu bölgelerde ise azalacağını belirtti. Haftasonundan itibaren tüm yurtta mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının cuma günü batı kesimlerde artacağı, doğu bölgelerde azalacağı, hafta sonundan itibaren kuzey, iç ve batı kesimlerde artacağı, Güneydoğu Anadolu dışında tüm yurtta yer yer mevsim normalleri üzerine çıkacağının tahmin edildiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2-8 Ocak günlerini kapsayan haftalık hava tahminine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının Cuma günü batı kesimlerde artacağı, doğu bölgelerde azalacağı, hafta sonundan itibaren kuzey, iç ve batı kesimlerde artacağı, Güneydoğu Anadolu dışında tüm yurtta yer yer mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor."

Kaynak: ANKA / Güncel
Artvin'de çığın altında kalan çobanlardan birinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Çığ faciasında bir çobanın daha cansız bedenine ulaşıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır

Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır
Zohaer Majhadi, Boğaz'daki uyuşturucu partilerini tek tek ifşa etti

Türkiye'yi sarsan soruşturmada beklenen itiraf geldi
Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! Saat verildi, kar fena bastıracak

Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! Saat verildi, kar fena bastıracak
TFF'den Galatasaray ve Trabzonspor'un başvurusuna yanıt

TFF'den Galatasaray ve Trabzonspor'un başvurusuna yanıt
Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır

Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır
Van'da çığ faciası! İşte bölgeden servis edilen görüntüler

Şehri ayağa kaldıran facia! İşte bölgeden servis edilen görüntüler
Premier Lig'de yeni yılın ilk ayrılığı

Yeni yılın ilk ayrılığı