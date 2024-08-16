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Hava Sıcaklıkları Artacak

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Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, sıcaklıklar yurdun güney kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer kesimlerde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının pazartesi gününden itibaren kuzey, iç ve doğu kesimlerde artacağı tahmin ediliyor.

(ANKARA) – Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, sıcaklıklar yurdun güney kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer kesimlerde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının pazartesi gününden itibaren kuzey, iç ve doğu kesimlerde artacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, önümüzdeki hafta boyunca hava sıcaklıklarının kıyı kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece, Marmara Bölgesi'nin güney kesimleri, İç Ege, Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimleri ve Doğu Anadolu Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Sıcaklıklara dikkat…

MGM, yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00-16.00 arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi.

Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte bazı illerde beklenen en yüksek sıcaklıklar, Ankara 29-37; İstanbul 31-33; İzmir 33-36; Konya 28-36; Antalya 33-39; Adana 35-37; Kocaeli 32-35; Bolu 30-33; Samsun 30-32; Trabzon 28-30; Tokat 30-40; Erzurum 28-33; Diyarbakır 38-42; Hatay 33-36 aralıklarında olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: ANKA / Güncel

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