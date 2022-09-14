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Hava sıcaklığı ülke genelinde yarından itibaren artacak

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Hava sıcaklığı ülke genelinde yarından itibaren artacak

Hava sıcaklığının, Marmara Bölgesi'nden başlayarak tüm yurtta, yarından itibaren mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının, Marmara Bölgesi'nden başlayarak tüm yurtta, yarından itibaren mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklığı, şu anda ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında, batı ve güney kesimlerinde ise mevsim normalleri civarında seyrediyor.

Hava sıcaklığının, yarından itibaren Marmara Bölgesi'nden başlayarak artacağı, 19 Eylül Pazartesi gününe kadar tüm yurtta mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği değerlendiriliyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel

Marmara Bölgesi Güncel Haberler

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