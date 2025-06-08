Hava Sıcaklığı Artınca Hataylılar Sahillere Akın Etti

Hava Sıcaklığı Artınca Hataylılar Sahillere Akın Etti
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Kurban Bayramı'nın 3. gününde Hatay'da hava sıcaklıkları 27 dereceye ulaştı, ancak hissedilen sıcaklık 35 dereceye yükseldi. Sıcak havanın etkisiyle vatandaşlar sahillere akın etti.

KURBAN Bayramı'nın 3'üncü gününde Hatay'da sıcak havanın etkisiyle vatandaşlar sahillere akın etti.

Samandağ ilçesinde Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününde, hava sıcaklığı gölgede 27 derece ölçülürken; nemle birlikte hissedilen sıcaklık 35 dereceye ulaştı. Aniden yükselen sıcaklığın etkisiyle Hataylılar, sahilleri doldurdu. Meydan sahiline sabahın erken saatlerinden itibaren gelenler, denize girdi. Sahil Güvenlik ekipleri de hem karadan hem de denizden boğulmalara karşı önlem aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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