Soğuk hava dalgasıyla birlikte dünyaca ünlü sahil sessizliğe büründü - Haberler

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Soğuk hava dalgasıyla birlikte dünyaca ünlü sahil sessizliğe büründü

İhlas Haber Ajansı - Suat Metin - Güncel
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Soğuk hava dalgasıyla birlikte dünyaca ünlü sahil sessizliğe büründü Antalya'da geçtiğimiz hafta 25 dereceye kadar çıkan hava sıcaklığı bugün 12 dereceye kadar düşünce, dünyaca ünlü sahil bomboş kaldı.

AKDENİZ, MERSİN (İHA) - Soğuk hava dalgasıyla birlikte dünyaca ünlü sahil sessizliğe büründü

ANTALYA - Antalya'da geçtiğimiz hafta 25 dereceye kadar çıkan hava sıcaklığı bugün 12 dereceye kadar düşünce, dünyaca ünlü sahil bomboş kaldı. Sahili manzara terasından izleyen vatandaşlarsa, turkuaz rengiyle büyüleyen Akdeniz'i cep telefonlarıyla fotoğrafladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün soğuk hava dalgası uyarısının ardından, turizmin başkenti Antalya'da hava sıcaklığı, geçen haftaya göre 13 dereceye kadar geriledi. Geçtiğimiz hafta 25 dereceye kadar çıkan hava sıcaklığı bugün öğlen saatlerinde 12 dereceye kadar düştü. Soğuk havadan dolayı dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili boş görüntüsüyle dikkat çekerken, vatandaşlar manzara izlemek için varyantlardaki seyir terasına geldi.

Zaman zaman rüzgarla zor anlar yaşayan vatandaşlar ve turistler, iki renge bürünen turkuaz renkli denizi cep telefonlarıyla görüntüledi.

Soğuk hava dalgasıyla birlikte dünyaca ünlü sahil sessizliğe büründü

Soğuk hava dalgasıyla birlikte dünyaca ünlü sahil sessizliğe büründü

Soğuk hava dalgasıyla birlikte dünyaca ünlü sahil sessizliğe büründü

Soğuk hava dalgasıyla birlikte dünyaca ünlü sahil sessizliğe büründü

Soğuk hava dalgasıyla birlikte dünyaca ünlü sahil sessizliğe büründü

Soğuk hava dalgasıyla birlikte dünyaca ünlü sahil sessizliğe büründü

Soğuk hava dalgasıyla birlikte dünyaca ünlü sahil sessizliğe büründü

Soğuk hava dalgasıyla birlikte dünyaca ünlü sahil sessizliğe büründü

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Suat Metin - Güncel

Akdeniz, Antalya, Güncel, Haberler

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