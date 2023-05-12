Hava saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'nden İsrail'e roketler atıldı

İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze'ye saldırılarının başlamasının dördüncü gününde Gazze'den, İsrail'e roketler atıldı.

İsrail ordu radyosunun haberine göre, Gazze'den Kudüs yönüne çok sayıda roket fırlatıldı. Şehrin batısı ve güneyinde, uyarı alarmları çaldı.

Atılan roketlerden birisi Kudüs'ün güneyindeki Gush Etzion yasa dışı Yahudi yerleşim yerinin yakınlarına düştü. Sosyal medyada, Kudüs yakınlarındaki Beit Shemesh kentinde hava savunma sisteminin roketleri etkisiz hale getirdiği görüntülerde patlama sesleri duyuldu.

İsrail ordusu ise Gazze'ye saldırılarını yoğunlaştırdı. Gazze'nin farklı bölgelerinden patlama sesleri geldi ve siyah dumanlar yükseldi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sahadaki son gelişmelerin ardından güvenlik değerlendirme toplantısı yapacağı belirtildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberine göre, üst düzey bir İsrailli yetkili, Filistinli gruplarla ateşkes için görüştükleri Mısır ile iletişimi sonlandırdıklarını kaydetti.

Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın ateşkes görüşmelerini sonlandırma ve saldırılara devam etme kararı aldığı bildirildi.

Yetkili, atılan son roketlerin üzerine " Gazze'ye büyük saldırı planladıklarını" aktardı.

İslami Cihad'dan açıklama

İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, Kudüs yönüne atılan roketlerin ardından yaptığı yazılı açıklamada, "suikastlara ve Filistin halkına yönelik saldırıların devam etmesine yanıt olarak işgal altındaki Kudüs, Tel Aviv başta olmak üzere, Yahudi yerleşim birimlerine yönelik iki aşamada roket saldırısı başlattıklarını" duyurdu.

İslami Cihad Hareketi yetkililerinden İhsan Ataya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kahire'deki İslami Cihad temsilcilerinin, ev sahibi yetkililerle Gazze Şeridi'nde İsrail ile ateşkese varılmasına ilişkin bir dizi fikir ve öneriyi görüştüğünü aktardı.

Ataya, İslami Cihad'ın İsrail'den "Gazze'deki suikast politikasını sonlandırması" şartında ısrarcı olduklarını, "İsrail'in suikastlarına saldırıyla karşılık vereceklerini" ifade etti.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 9 Mayıs'ta başlattığı saldırılarda şu ana kadar, 6'sı çocuk 3'ü kadın olmak üzere, hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 31'e çıktığı, 32'si çocuk 17'si kadın 93 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.