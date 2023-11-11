Hava muhalefeti nedeniyle teleferik hatları kapatıldı
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Hava muhalefeti nedeniyle Maçka-Taşkışla ve Eyüp-Piyer Loti teleferik hatları öğlen işletmeye kapatıldı. Ancak yarın sabah saat 08.00'de hizmet vermeye başlayacaklar.
Hava muhalefeti nedeniyle öğlen işletmeye kapatılan Maçka-Taşkışla ve Eyüp- Piyer Loti teleferik hatları yarın saat 08.00'de hizmet vermeye başlayacak.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik seferlerinin yarın sabah saat 08.00'de başlayacağı aktarıldı.
Öte yandan T1 Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik arıza nedeniyle sefer yapılamayan Soğanlı ile Bağcılar istasyonları arasında İETT otobüsleriyle ücretsiz hizmet verildiği bildirildi.
Kaynak: AA / Güncel