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Hava Kuvvetleri'nin Ambulans Uçuşu: Kalp Rahatsızlığı Olan Vatandaş Ankara'ya Ulaştırıldı

Hava Kuvvetleri'nin Ambulans Uçuşu: Kalp Rahatsızlığı Olan Vatandaş Ankara'ya Ulaştırıldı
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Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait ambulans uçak ile kalp rahatsızlığı bulunan bir kişinin Erzurum'dan Ankara'ya başarıyla ulaştırıldığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait ambulans uçak ile kalp rahatsızlığı olan kişinin Erzurum'dan Ankara'ya ulaştırıldığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait ambulans uçağımız ile kalp rahatsızlığı bulunan bir vatandaşımızı, Erzurum'dan Ankara'ya başarıyla ulaştırdık. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
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