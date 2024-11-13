Hava Kuvvetleri'nden Ambulans Uçakla Çocuk Nakli

Milli Savunma Bakanlığı, 3 aylık bir bebek ve 5 yaşındaki bir çocuğun Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait ambulans uçakla Mardin ve Erzurum'dan alınarak tedavileri için Ankara'ya nakledildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait ambulans uçakla 3 aylık bir bebeğimiz ile 5 yaşındaki bir çocuğumuzu sağlıklarına kavuşabilmeleri için Mardin ve Erzurum'dan alarak Ankara'ya nakillerini sağladık. Evlatlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyoruz."