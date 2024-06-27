Hava Kuvvetleri Komutanlığından Kalp Grefti Operasyonu
Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait ambulans uçakla Nevşehir'den alınan kalp grefti, Ankara'ya getirildi. Organ nakli bekleyen bir vatandaşa başarıyla ulaştırıldı.
Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait ambulans uçakla Nevşehir'den alınan kalp grefti, Ankara'ya getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait ambulans uçağımız ile acil organ nakli bekleyen bir vatandaşımız için Kapadokya/Nevşehir'den Ankara'ya kalp grefti başarıyla ulaştırıldı. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz."