Hava Kuvvetleri Komutanlığı Mogan Gölü'nde Kurtarma Tatbikatı Gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığınca Mogan Gölü'nde gerçekleştirilen personel kurtarma tatbikatının görüntülerini paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından, "İhtiyaç anında her zaman hazır olan kurtarma ekiplerimiz, yaptıkları eğitim ve tatbikatlar ile hazırlık seviyesini artırıyor." mesajıyla paylaşılan görüntüde, senaryo gereği suda kalan personelin helikopterle kurtarılması yer alıyor.