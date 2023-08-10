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Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu, Anadolu Üniversitesi Rektörü'ne veda ziyaretinde bulundu

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Muharip Hava Kuvveti Komutanı iken Yüksek Askeri Şüra kararı gereği Hava Kuvvetleri Komutanı olan Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'a veda ziyaretinde bulundu. Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Orgeneral Kadıoğlu, Eskişehir'de görev yaptığı süre içerisinde tüm kurum ve kuruluşlarla uyum içerisinde çalıştığını söyledi. Rektör Erdal ise Orgeneral Kadıoğlu'na gerçekleştirdiği nazik ziyaretten ötürü teşekkürlerini ileterek yeni görevinde başarılar diledi.

Muharip Hava Kuvveti Komutanı iken Yüksek Askeri Şüra kararı gereği Hava Kuvvetleri Komutanı olan Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'a veda ziyaretinde bulundu.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Orgeneral Kadıoğlu, Eskişehir'de görev yaptığı süre içerisinde tüm kurum ve kuruluşlarla uyum içerisinde çalıştığını söyledi. Rektör Erdal ise Orgeneral Kadıoğlu'na gerçekleştirdiği nazik ziyaretten ötürü teşekkürlerini ileterek yeni görevinde başarılar diledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Anadolu Üniversitesi Ziya Cemal Kadıoğlu Orgeneral Kadıoğlu Güncel Haberler

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