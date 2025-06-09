Hava Kuvvetleri Komutanı Kadıoğlu, Bayramda Askerleri Ziyaret Etti

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Balıkesir'de konuşlu 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı ve Muğla'da konuşlu 16'ncı Ana Jet Üs Komutanlığını ziyaret ederek Mehmetçiğin bayramını kutladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Kurban Bayramı vesilesiyle 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığını (Balıkesir) ve 16'ncı Ana Jet Üs Komutanlığını (Dalaman/Muğla) ziyaret ederek görevi başında bulunan birlik komutanları ve personel ile bayramlaştı." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, ziyarete ilişkin görüntüler de yer aldı.