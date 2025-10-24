Haberler

Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi'nin Geliştirilmesi İçin MilSOFT İle İşbirliği

Güncelleme:
Forte Teknoloji, Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi'nin bakım ve geliştirme çalışmalarının MilSOFT tarafından yapılacağını duyurdu. HVBS, hava kuvvetlerinin operasyonel etkinliğini artırmak için kapsamlı bir askeri bilgi sistemi olarak önemli bir rol oynuyor.

Savunma sanayisinde donanım, sistem ve yazılım alanlarında geliştirdiği yenilikçi çözümlerle öne çıkan Forte Bilgi ve İletişim Teknolojileri AŞ (Forte Teknoloji ), Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi'nin (HVBS) bakım ve geliştirme çalışmalarının iştiraki MilSOFT Yazılım Teknolojileri AŞ tarafından yapılacağını duyurdu.

Forte Teknoloji tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 2007'den bu yana Türk Hava Kuvvetlerinde başarıyla kullanılan HVBS, harekat planlamadan bakım-idameye, personel eğitiminden iaşe yönetimine kadar geniş bir alanda veriyi bütünleştirerek kuvvetin operasyonel etkinliğini artırıyor.

Hava Kuvvetleri'nin "stratejik aklı" olarak tanımlanan sistem, NATO nezdinde de dikkati çeken bir savunma bilişim altyapısı olarak uluslararası ölçekte ilgi görüyor.

MilSOFT, HVBS projesi kapsamında mevcut ihtiyaçları karşılamanın yanı sıra, geleceğin dijital hava harekat konseptine yön verecek yeni yeteneklerin kazandırılmasını hedefliyor. Bu kapsamda, sistemin esnek mimarisi, farklı ülke gereksinimlerine uyarlanabilir çözümler sunacak şekilde geliştirilecek.

HVBS, hava kuvvetleri unsurlarının etkinliğini artırmaya ve harbe hazırlık seviyesini yükseltmeye hizmet eden, dünyadaki en kapsamlı bütünleşmiş askeri bilgi sistemlerinden biri olarak öne çıkıyor.

MilSOFT, proje kapsamında insan kaynakları, maliyet ve finans, bakım, üretim, kalite ve ulaştırma yönetimi gibi alt modülleri de kapsayacak geniş ölçekli bir proje ve süreç yönetimi yürütecek.

Kaynak: AA / Firdevs Bulut Kartal - Güncel
