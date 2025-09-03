Hava Kuvvetleri, Afganistan Depremzedelerine Yardım Uçuşuna Başladı

Haberler

Afganistan'daki depremden etkilenenler için AFAD ve Kızılay tarafından hazırlanan insani yardım malzemeleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait A400M kargo uçağı ile Afganistan'a ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Afganistan'daki depremden etkilenenler için AFAD ve Kızılay tarafından hazırlanan insani yardım malzemelerini ulaştırmak amacıyla Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait bir A400M tipi kargo uçağının havalandığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

" Afganistan'ın Kunar vilayetinde meydana gelen deprem felaketi sebebiyle AFAD ve Kızılay tarafından hazırlanan insani yardım malzemelerini Afganistan'a ulaştırmak amacıyla, Hava Kuvvetlerimize ait A400M uçağı Kayseri/Erkilet Havalimanı'ndan yola çıktı. Deprem felaketinden zarar gören Afganistan'ın acısını derinden paylaşıyor, halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Kaynak: AA
