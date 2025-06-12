Hava Kirliliğine Neden Olan 53 Tesise 38 Milyon TL Ceza

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, mayıs ayında hava kirliliğine neden oldukları belirlenen 53 tesise 38 milyon 114 bin 589 TL ceza uyguladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; sahadaki periyodik denetimlerin yanı sıra, Sürekli İzleme Merkezi (SİM) vasıtasıyla Türkiye genelindeki 414 sanayi tesisi ve 802 bacadaki emisyon değerleri, Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri (SEÖS) ile 7 gün 24 saat anlık takip ediliyor. Tesis ve bacalardan atmosfere salınan kirletici gazlar ve partikül maddeler anlık ve kesintisiz olarak ölçülüp kaydediliyor. Yasal sınır aşımları bu sistem sayesinde anında Sürekli İzleme Merkezi'ne rapor ediliyor. Sürekli İzleme Merkezi'ne iletilen baca gazı emisyon değerlerinin incelenmesi sonucu mayıs ayında hava kirliliğine neden oldukları tespit edilen 53 tesise, 38 milyon 114 bin 589 TL ceza uygulandı.

'DOĞAMIZ İÇİN MÜCADELEMİZ SÜRECEK'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çevremizi korumak için gece gündüz çalışıyor, hava kirliliğiyle mücadelede taviz vermiyoruz. Kurallara uymayan sanayi tesislerine gerekli cezaları uyguladık. Denetimlerimizi her alanda artıracağız. Halkımızın sağlığı ve doğamız için mücadelemiz sürecek" ifadelerini kullandı.

Haber: ANKARA,