Hava Kirliliğine Neden Olan 53 Tesis Daha Ceza Aldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, hava kirliliği tespiti sonucu 53 sanayi tesisine toplam 38 milyon 114 bin 589 lira ceza uyguladı. Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemi ile yapılan denetimler hız kesmeden devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, geçen ay hava kirliliğine neden oldukları tespit edilen 53 tesise 38 milyon 114 bin 589 lira idari ceza uyguladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sanayi tesislerinin baca çıkışlarını anlık takip eden Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemi ile hava kirliliğine neden olan işletmelere yönelik denetimler devam ediyor.

Bakanlık, sahada yaptığı periyodik denetimlerin yanı sıra Sürekli İzleme Merkezi ile Türkiye genelindeki 414 sanayi tesisi ve 802 bacadaki emisyon değerlerini Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemi ile 7 gün 24 saat anlık izliyor.

Bu kapsamda, yasal sınır aşımları Sürekli İzleme Merkezine rapor edilen baca gazı emisyon değerlerinin incelenmesi sonucunda, mayısta hava kirliliğine neden oldukları tespit edilen 53 tesise, 38 milyon 114 bin 589 lira idari ceza uygulandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Çevremizi korumak için gece gündüz çalışıyor, hava kirliliğiyle mücadelede taviz vermiyoruz. Kurallara uymayan sanayi tesislerine gerekli cezaları uyguladık. Denetimlerimizi her alanda artıracağız. Halkımızın sağlığı ve doğamız için mücadelemiz sürecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
Süper Lig'in gol kralı 3. Lig'e transfer oldu

Süper Lig'in gol kralı 3. Lig'e transfer oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu'nun Osmanlı korkusu: Yakın zamanda yeniden canlanacak bir güç değil

Netanyahu'yu Osmanlı korkusu sardı, skandal sözler kullandı
AK Partili Orhan Miroğlu bu fotoğrafa kayıtsız kalamadı

AK Partili Orhan Miroğlu bu fotoğrafa kayıtsız kalamadı
Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane İstanbul'da! İşte ilk sözleri

Galatasaray'ın yeni transferi Sane İstanbul'da! İşte ilk sözleri
Türkiye Cumhuriyeti rekoru kırıldı! İşte 48 KAAN'ın satış rakamı

Cumhuriyet rekoru kırıldı! İşte 48 KAAN'ın satış bedeli
Ünlü oyuncu Ozan Akbaba doğum gününde aşka geldi

Uzak Şehir'in yıldızı doğum gününde aşka geldi
Sapanca Gölü'ne düşen uçağın enkazı 53 yıl sonra yeniden görüntülendi

Sapanca Gölü'ne düşmüştü! 53 yıl sonra yeniden görüntülendi
Fizik tedavisi gören Kadir İnanır aylar sonra görüntülendi!

Fizik tedavisi gören Kadir İnanır aylar sonra görüntülendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.