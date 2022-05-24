Hava ısındı, sebze meyvenin fiyatı düştü - Haberler

KIŞIN kilosu 30 liraları gören domates, patlıcan ve biberin etiketi, havaların ısınmasıyla 5- 8 liraları gördü. Antalya Hal Komisyoncular Dernek Başkanı Hasan Ali Yılmaz, "Domates 8 lira, salatalık 1,50, kabak 2-3 lira, patlıcan 6-7 lira, biber 3-4 lira arasında. 1 ay öncesine kadar fiyatlar 30 liraydı" dedi.

Örtü altı üretim merkezi Antalya, yaş sebze ve meyveyi hem iç pazara hem yurt dışına sunuyor. TIR'lar ve uçaklarla kargoyla gönderilen sebze meyvenin fiyatı bu yıl üreticiyi de tüketiciyi de memnun etmedi. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyretmesi nedeniyle rekolte düştü. Arz- talep dengesi bozulduğu için ürünlerin kilo fiyatları 25- 30 liraları gördü.

Domates 8-10 lira, sivri biber 9 lira, çarliston biber 4 lira, dolmalık biber 8 lira, patlıcan 7 lira, kabak 3 lira, salatalık 1,5 lira.