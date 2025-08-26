Hava Harp Okulu Öğrencileri Tatbiki Eğitim Kampını Başarıyla Tamamladı

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Hava Harp Okulu öğrencileri, tatbiki eğitim kampını tamamladı.

MSÜ'nün NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Hava Harp Okulu öğrencilerinin, tatbiki eğitim kampını başarıyla tamamladığı belirtilerek, "Kamp süresince Harbiyeliler, yanaşık düzen eğitimi, tek er muharebe eğitimi, atış eğitimi, beden eğitimi ve spor faaliyetlerinin yanı sıra statik paraşüt temel kursu, planör eğitimi, hayatta kalma ve hayatı idame eğitimi, yerinde birlik eğitimi, komando eğitimi gibi birçok eğitim ve göreve dahil oldular." bilgisine yer verildi.

Paylaşımda eğitim kampından görüntüler de yer aldı.