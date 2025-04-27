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Hava Fişeği Hafif Ticari Aracı Yaktı

Hava Fişeği Hafif Ticari Aracı Yaktı
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde park halindeki hafif ticari araç, çocukların attığı hava fişeğinin isabet etmesi sonucu yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde park halindeyken yanarak kullanılamaz hale gelen hafif ticari araca hava fişek isabet ortaya çıktı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 25 Nisan akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, park halindeyken alev aldı. İhbarla adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Hafif ticari araç kullanılamaz hale gelirken, yangın cep telefonuyla görüntülendi.

ÇOCUKLARIN ATTIĞI HAVAİ FİŞEK ARACA İSABET ETMİŞ

Güvenlik kameralarında yapılan incelemede yangının, sitenin bahçesinde oyun oynayan çocukların attığı hava fişeğin araca isabet etmesiyle gerçekleştiği ortaya çıktı. Görüntülerde, hava fişeği ateşleyen çocuklar, araca isabet etmesinin ardından hızla kaçıyor. Aracı kullanılamaz hale gelen sürücünün şikayeti üzerine polis, çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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