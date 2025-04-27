Hava Fişeği Hafif Ticari Aracı Yaktı
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde park halindeki hafif ticari araç, çocukların attığı hava fişeğinin isabet etmesi sonucu yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Olay, 25 Nisan akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, park halindeyken alev aldı. İhbarla adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Hafif ticari araç kullanılamaz hale gelirken, yangın cep telefonuyla görüntülendi.
ÇOCUKLARIN ATTIĞI HAVAİ FİŞEK ARACA İSABET ETMİŞ
Güvenlik kameralarında yapılan incelemede yangının, sitenin bahçesinde oyun oynayan çocukların attığı hava fişeğin araca isabet etmesiyle gerçekleştiği ortaya çıktı. Görüntülerde, hava fişeği ateşleyen çocuklar, araca isabet etmesinin ardından hızla kaçıyor. Aracı kullanılamaz hale gelen sürücünün şikayeti üzerine polis, çalışma başlattı.