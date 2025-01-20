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Hava Durumu: Bugün Farklı Bölgelerde Yağış Bekleniyor

Hava Durumu: Bugün Farklı Bölgelerde Yağış Bekleniyor
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Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, bugün Sinop, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Hakkari, Şırnak, Van ve Kastamonu'da yağış bekleniyor. Kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenmekte. Yer yer sis ve pus olacağı tahmin edilmekte, bu nedenle dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son tahminlere göre, bugün Sinop, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Hakkari, Şırnak, Van ve Kastamonu'da yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Hakkari, Şırnak ve Van çevreleri ile Kastamonu kıyıları yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği bekleniyor.

Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ile birlikte yer yer sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu, buzlanma ve çığ tehlikesinin neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 8, en düşük 0; İstanbul'da en yüksek 10, en düşük 4; İzmir'de en yüksek 15, en düşük 5 derece olacak.

Kaynak: ANKA / Güncel
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