Hatimoğulları'ndan Bahçeli'nin 'Kürt Ulusal Konferansı' Açıklamasına Yanıt: "Bu Süreç Hiçbir Şekilde Sabote Eden Bir Yerde Durmuyor"

(ANKARA) - Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Kürt Ulusal Konferası'nda alınan kararlar, terör örgütü PKK'nın silah bırakması ve fesih kongresine yönelik açıklamasına ilişkin "Sayın Abdullah Öcalan'ın yapmış olduğu barış ve demokratik toplum çağrısına destek olarak gördük. Dolayısıyla bu süreci hiçbir şekilde sabote eden bir yerde durmuyor. Bizler bu sürecin zaten sabote olmaması için elimizden gelen her türlü çaba içindeyiz...Bu sürecin bir an önce sonuca bağlanması, sürecin enfekte olmaması için bu konuda çok hızlı adımların atılması gerektiğinin en çok altını çizen siyasi partiyiz. Elbette bu silahsızlanma sürecinin başarıyla sonuçlanabilmesi için bu anlamıyla koşulların hızlı bir biçimde sağlanması önemlidir, elzemdir" dedi.

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, TBMM'de partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Kürt Ulusal Konferansı'nda alınan kararlara ilişkin 'Kamışlı provokasyonu pişmiş aşa su katma rezaletidir' açıklaması sorulan Hatimoğulları, şu yanıtı verdi:

"Suriye'de gerçekleşen Kürt Ulusal Konferansı'nda alınan kararlara da baktığımızda Suriye'nin kendi halklarının ortak yaşam mücadelesine hizmet eden bir yerde duruyor. Bizler Sayın Abdullah Öcalan'ın yapmış olduğu barış ve demokratik toplum çağrısına destek olarak gördük. Öyle görüyoruz. Dolayısıyla bu süreci hiçbir şekilde sabote eden bir yerde durmuyor. DEM Parti olarak bizler bu sürecin zaten sabote olmaması için elimizden gelen her türlü çaba içindeyiz. Çünkü Sayın Öcalan'ın yapmış olduğu ve aynı şekilde Sayın Devlet Bahçeli'nin de bu dönemde 1 Ekim'den bu yana başlatmış olduğu sürecin, başarıya ulaşması için DEM Parti olarak her türlü emeği vermeye, her türlü çabayı harcamaya devam ettiğimizin altını çizmek isterim."

"Nesnel koşulların oluşması anlamında kimi adımların atılması acildir"

Hatimoğulları, "Siyasi partilere ne zaman ziyaret gerçekleştirirsiniz" sorusu üzerine "Önümüzdeki süreçte böyle bir ihtiyacın ortaya çıkması halinde siyasi partilerle de görüşmelerimiz olacak. Zaten siyasi partilerle 1 Ekim'den bu yana görüşmelerimiz devam ediyor, kesintiye uğramadı" yanıtını verdi.

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın dışarıda sürecin yürütücüsü olmasını istediği ve bu yönde mektuplaştıklarına ilişkin iddianın sorulması üzerine Hatimoğulları, şunları söyledi:

"Buna ilişkin bizde somut bir bilgi yok. Böyle bir iletişim kanalının oluştuğuna dair bir bilgimiz yok. Fakat Sayın Selahattin Demirtaş'ın, Figen Yüksekdağ'ın ve cezaevinde olan bütün arkadaşlarımızın bu sürece katkı vermek istediklerini biliyoruz. Onların verdiği mesajlarda da bu var zaten. Kendi yaptığımız ziyaretlerde de sevgili Selahattin Demirtaş da Figen Yüksekdağ da bu barış sürecine katkı vermeye hazır olduklarını, ellerinden gelen her türlü çabanın içinde olacaklarını ifade ettiler. Cezaevindeysek cezaevinde, dışarıdaysak dışarıda, bu katkıyı vermeye hazırız. Böyle bir şeyin olması bizleri son derece mutlu eder. Bu bizlerin zaten talebidir."

Bir gazetecinin, Devlet Bahçeli'nin 'PKK'nın derhal silahlarını teslim etmesi, kongresini toplayıp örgütsel fesih işlemini tamamlaması terörsüz Türkiye hedefinin enfekte olmaması, kimi komplikasyonların yaşanmaması için derhal sağlanmalıdır' açıklamasına yönelik görüşleri sorulan Hatimoğulları, şu ifadeleri kullandı:

"Sizlere verdiğimiz her demeçte bu sürecin bir an önce sonuca bağlanması, sürecin enfekte olmaması için bu konuda çok hızlı adımların atılması gerektiğinin en çok altını çizen siyasi partiyiz. Elbette bu silahsızlanma sürecinin başarıyla sonuçlanabilmesi için bu anlamıyla koşulların hızlı bir biçimde sağlanması önemlidir, elzemdir. Bu sürecin uzamamasını bizler de istiyoruz. Bu süreçte nesnel koşulların oluşması anlamında kimi adımların atılması acildir."

"Sürecin enfekte olmaması ve kısa bir süre içerisinde başarıyla sonuçlanabilmesi için bu girişimlerin hızlanması gerektiğinin altını çiziyoruz"

Hatimoğulları, PKK'nın silah bırakmasına yönelik yapılması beklenen fesih kongresinin koşullarına ilişkin iktidar ve DEM Parti ile terör örgütünün açıklamalarına dair sürecin nasıl işleneceği sorusuna şu cevabı verdi:

"Sayın Öcalan kendisiyle yapılan son görüşmede de ifade etti. Bu sürecin hızlı bir biçimde nihayete ermesi için İmralı'da o zor koşullarda çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Bu anlamıyla örgütüne, kamuoyuna yaptığı açıklamadan izleyebildiğimiz, örgütün en hızlı şekilde kongre koşullarının oluşabilmesi için adımların atılmasını ifade ediyor. Bu anlamıyla kastettikleri güvenli bir ortamın sağlanmasıdır. Sayın Abdullah Öcalan'ın kendi örgütüyle iletişim kanallarının açılmasını heyetimiz Adalet Bakanı'nı ziyaret ettiğinde kendisine bu durumun önemini aktardılar. Biz de buradan sizler aracılığıyla bir kez daha bunu aktaralım. Bu konuda çok acil ve hızlı adımların atılması bu sürecin enfekte olmaması ve kısa bir süre içerisinde başarıyla sonuçlanabilmesi için bu girişimlerin hızlanması gerektiğinin altını çiziyoruz."