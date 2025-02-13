Hatimoğulları, Küçükçekmece'deki Hızır Cemi'nde Oruçların Kabul Olmasını Diledi

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Küçükçekmece'deki Garip Dede Dergahı Vakfında yapılan "Hızır Cemi"ne katıldı.

Cem öncesinde konuşan Hatimoğulları, tutulan oruçların ve dağıtılan lokmaların kabul olması dileğinde bulundu.

Hatimoğulları, "Masada otururken değerli ablamız geldi ve dedi ki emeklinin hakkını savunun. Yoksulluk emekliyi, asgari ücretliyi, işçiyi, bütün canlarımızın ne yazık ki etrafını çevirmiş. Biz bunu her vakit dile getirmeye devam edeceğiz." dedi.

Alevilerin inançları gereği mazlumun, haksızlığa uğrayanın yanında olduklarını kaydeden Hatimoğulları, şunları söyledi:

"Bizler, özellikle Suriye'deki karmaşanın bir an önce bitmesi, eşit yurttaşlık hakkı temelinde demokratik bir Suriye'nin inşa edilmesi ve orada yaşayan bütün farklılıkların temsil edilmesinin altını önemle çiziyoruz. Türkiye'de yaşayan Alevilerin Suriye'deki gelişmelerden dolayı duyduğu kaygıyı çok iyi biliyoruz. Bizlerin elbette hak, hukuk, adalet, eşitlik temelinde demokratik Türkiye, demokratik cumhuriyet gibi çok esaslı bir amacımız var. Demokratik bir anayasanın inşası için elimizden gelen her türlü çabayı sarf ettik, etmeye devam edeceğiz."

Açıklamaların ardından dualar edildi ve cem yapıldı.