DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları "Hızır Lokması" programına katıldı

Güncelleme:
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Küçükçekmece'deki Hızır Lokması programında, Alevilerin tarih boyunca yaşadığı zorluklardan ve direnişlerinden bahsetti. Hatimoğulları, adalet ve barış dileğinde bulunarak, lokmaların paylaşılmasının önemini vurguladı.

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Küçükçekmece'de "Hızır Lokması" programına katıldı.

Garip Dede Dergahı'nda düzenlenen programda konuşan Hatimoğulları, insanın dünyadaki eylem ve davranışlarının önemli olduğunu, Pir Sultan Abdal gibi birçok ismin zalimlere karşı duruş sergilediğini söyledi.

Alevilerin tarih boyunca birçok acı yaşadığını dile getiren Hatimoğulları, Suriye'de de Alevilerin hedef alındığını, hayatını kaybedenleri saygıyla andığını belirtti.

Hatimoğulları, Alevilerin tarih boyunca asimilasyon politikalarına rağmen inancını ve ibadetlerini sürdürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Alevi canlar olarak bizler her daim irademizi, tutumumuzu, inancımızı ve ibadetlerimizi diri tuttuk, onlara sımsıkı sarıldık. Yani direndik ve direnmeye devam edeceğiz. Bu ayda Hızır niyetine tutulan oruçların, dağıtılan lokmaların Hak katında yazılmasını diliyorum. Bütün insanların ihtiyaç duyduğu barışın, adaletin, demokrasinin, özgürlüklerin gelmesini diliyorum. Yoksulun sofrasında lokma olalım, mazlumun gözyaşına mendil olalım. Hak Muhammed Ali aşkına paylaşıldıkça çoğalan lokmamız, sevdikçe büyüyen yolumuz, dayandıkça güçlenen canlarımız olsun. Hızır, her derde hazır ve nazır olsun. Hızır, yar ve yardımcımız olsun."

Program, dualar ve lokma dağıtımıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Ümit Türk - Güncel
