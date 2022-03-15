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Son dakika haber... Kaşlı güreşçi Türkiye şampiyonasında bronz madalya kazandı

AA - Talip Demirci - Güncel
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Son dakika haber... Kaşlı güreşçi Türkiye şampiyonasında bronz madalya kazandı

Son dakika gündem haberi... Kaş Belediyesi Güreş Takımı'nın sporcusu Hatice Naz Dayı, Yasemin Adar 20 Yaş Altı Kadınlar Güreş Şampiyonası'nda, 62 kiloda bronz madalya kazandı.

Kaş Belediyesi Güreş Takımı'nın sporcusu Hatice Naz Dayı, Yasemin Adar 20 Yaş Altı Kadınlar Güreş Şampiyonası'nda, 62 kiloda bronz madalya kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Güreş Federasyonu ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen organizasyona, 32 ilden 220 sporcu katıldı.

Balıkesir Şehit Turgut Solak Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonayı, Kaş Belediyesi Güreş Takımı'nın sporcusu Hatice Naz Dayı, 62 kiloda üçüncü tamamladı.

Ayrıca iki gün süren şampiyonanın sonunda Kaş takımının çalıştırıcısı Barış Alagöz, en centilmen antrenör seçildi.

Son dakika haber... Kaşlı güreşçi Türkiye şampiyonasında bronz madalya kazandı

AA / Talip Demirci - Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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