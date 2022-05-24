HATİCE CENGİZ ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURDU - Haberler

GAZETECİ Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi davasının durmasına ve Suudi Arabistan'a devredilmesine ilişkin itirazlarının reddedilmesinin ardından Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu.

Hatice Cengiz'in avukatı Gökmen Başpınar aracılığıyla Anayasa Mahkemesi'ne dün yaptığı başvuruda, "Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan yönetimine muhalif görüşleri sebebiyle öldürülme, kaçırılma tehlikelerinden korunmak için güvende olacağını düşünerek Türkiye'ye geldiğini ancak evlilik belgesi almak üzere gittiği Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu'nda boğularak öldürüldüğünü ve cesedinin parçalanarak yok edildiğini, başlatılan dava süreci sonucunda dosyanın Suudi Arabistan'a devredilmesi yönünde karar verildiğini, bu karara itiraz ettiklerini itirazlarının ise kesin olarak reddedildiğini başkaca başvurulacak hukuki yol kalmadığından Anayasa Mahkemesi'ne başvurulduğunu" belirtti.

7 NİSAN'DAKİ DURUŞMADA DURMA KARARI VERİLMİŞTİ

Demirören Haber Ajansı / Güncel