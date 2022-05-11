Hataysporlu futbolculardan uyuşturucuyla mücadeleye videolu destek - Haberler

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Hataysporlu futbolculardan uyuşturucuyla mücadeleye videolu destek

AA - Mehmet Bayrak - Güncel
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hataysporlu futbolcular, "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi kapsamında Uyuşturucuyla Mücadele Uygulaması'nı (UYUMA) video ile anlattı.

HATAY (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hataysporlu futbolcular, "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi kapsamında Uyuşturucuyla Mücadele Uygulaması'nı (UYUMA) video ile anlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İçişleri Bakanlığının uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında hayata geçirdiği "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi hakkında Hataysporlu futbolcular ve teknik heyeti bilgilendirdi.

Futbolcular, bu kapsamda "Haydi Hatay UYUMA" şeklinde video hazırladı.

Videoda, futbolcuların "Amacımız uyuşturucuya hayır diyen bir toplum inşa etmek", "Çocuklarımızı ve gençlerimizi uyuşturucudan korumak hepimizin görevi", "Sen de bu uygulamayı hemen indir", "Haydi Hatay UYUMA harekete geç" şeklinde mesajlarına yer verildi.

Video da Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'ın da "Uyuşturucu toplumumuzun ortak sorunudur. Geleceğimizi karartmalarına seyirci kalmayalım. Telefonlarımıza 'UYUMA' uygulamasını ücretsiz olarak indirelim. Bilgimizi paylaşalım ve sizin yeşerttiğiniz fidanları başkası soldurmasın. Haydi Hatay 'UYUMA' hareket geç" mesajı yer aldı.

Uyuşturucu madde alışverişi ya da kullanımına şahit olanların UYUMA mobil uygulamasıyla durumu anında güvenlik güçlerine bildirilebileceği belirtilen videoda, vatandaşların uygulamayı indirip kayıt oluşturması istendi.

AA / Mehmet Bayrak - Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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