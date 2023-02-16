HATAYSPORLU CHRİSTİAN ATSU'NUN YAKINLARININ BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

HATAY'da depremin ardından çöken Rönesans Rezidans'ta kalan ve kendisinden haber alınamayan Hataysporlu Christian Atsu'nun yakınları, enkazdaki bekleyişini sürdürürken, Atsu'nun menajeri Sechre, "Biz Atsu'yu canlı görmek istiyoruz ve onun canlı olarak çıkacağına inanıyoruz" dedi.

HATAY'da depremin ardından çöken Rönesans Rezidans'ta kalan ve kendisinden haber alınamayan Hataysporlu Christian Atsu'nun yakınları, enkazdaki bekleyişini sürdürürken, Atsu'nun menajeri Sechre, "Biz Atsu'yu canlı görmek istiyoruz ve onun canlı olarak çıkacağına inanıyoruz" dedi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde etkili olan deprem felaketinin etkili olduğu Hatay'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hataysporlu Christian Atsu ve sportif direktör Taner Savut'un yaşadığı Ekinci Mahallesi'ndeki Rönesans Rezidans depremde yıkılırken, Atsu'nun aile yakınları ve arkadaşları, enkazın önündeki bekleyişlerini sürdürüyor.

Atsu'nun menajeri Nana Sechre, Atsu'nun enkazdan sağ çıkacağına inandıklarını söyledi. Sechre, "6 gündür buradayız. Atsu'nun kardeşleri, arkadaşları ve konsolosluktan yetkililerle bekliyoruz. Çalışmalar lütfen devam etsin. Hepimiz bekliyoruz. Tüm dünyaya teşekkür ederim. Herkes Atsu'yla ilgileniyor. Eski takımlarındaki arkadaşları ve yöneticiler de sürekli arıyor. Biz Atsu'yu canlı görmek istiyoruz ve onun canlı olarak çıkacağına inanıyoruz. İyi bir haber alacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

'LÜTFEN HASTANELERE DE BAKSINLAR'

Atsu'nun enkazdan çıkarılıp, hastaneye de götürülmüş olma ihtimalini de göz önünde bulundurduklarını belirten Sechre, "Burada yaşamak çok zor. Çünkü hiç güvenli değil. Hepimiz Atsu'yu görmek için buradayız ve göreceğimize inanıyoruz. Herkes lütfen hastanelere baksın. Zor durumdayız. İkinci planımız ise hastaneler. Lütfen baksınlar. Uzun saçları ve dövmesi var. Hastanede de olabilir. Fakat biz yine de Atsu'nun burada olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.