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Hatayspor ve Pendikspor Berabere Kaldı

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Süper Lig'in 20'nci haftasında Hatayspor ile Pendikspor arasında oynanan maç 1-1 berabere sonuçlandı. Maçın ardından teknik direktörler açıklamalarda bulundu.

Soner AYDIN MERSİN,(DHA)- Süper Lig'in 20'nci haftasında Hatayspor, Mersin'de konuk ettiği Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ile Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira açıklamalarda bulundu.

Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira, 'Bizim için ilk yarısı iyi geçmeyen bir maçtan sonra maçın sonunda hak ettiğimiz golle 1 puanı aldık. Maçın ilk yarısına iyi başlayamadık, kafamızdaki organizasyonları yapamadık, maçın ikinci yarısında beklemediğimiz bir gol yedik. Oyuncularımız mücadeleyi bırakmadı, 4-5 tane de pozisyon bulduk. Sonunda da hak ettiğimiz golü bulduk. Buradan 1 puan aldık' dedi.

1 puana üzüldüklerini belirten Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ise, 'Beraberlik serimize bir maç daha ekledik. Uzun maç süresince gol atamıyorduk. Bugün gol attık ama bu defa skoru koruyamadık. Oyuncularım kazanmak için geri yaslandı. Onların da derdi 3 puan ama neticesinde 1 puan aldık. 1 puana üzüldük tabi ki ama önümüzde daha iyi savunma ve hücum anlamında daha doğru duruşlar yapmak için çalışacağız' diye konuştu. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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