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Hatayspor ve Beşiktaş 1-1 Berabere Kaldı

Hatayspor ve Beşiktaş 1-1 Berabere Kaldı
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Süper Lig'in 14. haftasında Hatayspor, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Hatayspor, 29. dakikada Görkem Sağlam'ın golüyle öne geçerken, Beşiktaş 41. dakikada Ciro Immobile ile eşitliği sağladı.

(HATAY) - Süper Lig'in 14. haftasında ev sahibi Hatayspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'in 14. haftasında Hatayspor konuk ettiği Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş Süper Lig'deki puanını 22'ye çıkarıp 5. sırada yer alırken Hatayspor ise 8 puanla 18. basamakta kaldı. Hatayspor, 29. dakikada Görkem Sağlam'ın golüyle öne geçti, Beşiktaş, Ciro Immobile'nin 41. dakikada attığı gol ile beraberliği sağladı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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