Hatayspor ve Beşiktaş 1-1 Berabere Kaldı

(HATAY) - Süper Lig'in 14. haftasında ev sahibi Hatayspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'in 14. haftasında Hatayspor konuk ettiği Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş Süper Lig'deki puanını 22'ye çıkarıp 5. sırada yer alırken Hatayspor ise 8 puanla 18. basamakta kaldı. Hatayspor, 29. dakikada Görkem Sağlam'ın golüyle öne geçti, Beşiktaş, Ciro Immobile'nin 41. dakikada attığı gol ile beraberliği sağladı.