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Hatayspor - Trabzonspor maçının VAR'ı Emre Malok

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Hatayspor - Trabzonspor maçının VAR'ı Emre Malok

Hatayspor'un, bugün Trabzonspor ile evinde oynayacağı Süper Lig 36. hafta maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Emre Malok oldu.

Hatayspor'un, bugün Trabzonspor ile evinde oynayacağı Süper Lig 36. hafta maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Emre Malok oldu.

Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek. Yeni Hatay Stadyumu'nda bugün saat 20.00'de başlayacak müsabakayı Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Bilal Gölen ve Furkan Ürün yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Oğuzhan Çakır olacak.

Bu müsabakada VAR koltuğunda Emre Malok oturacak. Malok'a AVAR olarak Kerem Ersoy ve Ozan Ergün eşlik edecek.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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