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Hatayspor, Kayserispor'a 1-0 Mağlup Oldu

Hatayspor, Kayserispor'a 1-0 Mağlup Oldu
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Süper Lig'in 10. haftasında Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda Kayserispor ile karşılaştı ve 76. dakikada Kartal Kayra Yılmaz'ın golüyle 1-0 yenildi.

(ANKARA)- Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor'u konuk eden Hatayspor, 1-0 mağlup oldu.

Trendyol Süper Lig'de 10. haftasında Atakaş Hatayspor ile Bellona Kayserispor karşı karşıya geldi. Mersin Stadyumu'nda saat 13: 30'da başayan maçı Zorbay Küçük yönetti.

Konuk takım Kayserispor 76. dakikada Kartal Kayra Yılmaz'ın golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın kalan dakikalarında gol sesi çıkmadı ve Kayserispor, deplasmanda Hatayspor'u 1-0 yendi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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