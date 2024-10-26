Hatayspor, Kayserispor'a 1-0 Mağlup Oldu
Süper Lig'in 10. haftasında Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda Kayserispor ile karşılaştı ve 76. dakikada Kartal Kayra Yılmaz'ın golüyle 1-0 yenildi.
(ANKARA)- Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor'u konuk eden Hatayspor, 1-0 mağlup oldu.
Trendyol Süper Lig'de 10. haftasında Atakaş Hatayspor ile Bellona Kayserispor karşı karşıya geldi. Mersin Stadyumu'nda saat 13: 30'da başayan maçı Zorbay Küçük yönetti.
Konuk takım Kayserispor 76. dakikada Kartal Kayra Yılmaz'ın golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın kalan dakikalarında gol sesi çıkmadı ve Kayserispor, deplasmanda Hatayspor'u 1-0 yendi.