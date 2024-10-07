Hataylı yazarın kitabının geliriyle destekte bulunduğu özel eğitim sınıfı açıldı

Hataylı yazar Ethem Yaşar'ın, kitabının satışından elde ettiği gelirle destekte bulunarak hazırlanan özel eğitim sınıfının açılışı gerçekleştirildi.

Dörtyol ilçesinde mühendislik yapan Yaşar (50), down sendromlu yeğeninden esinlenerek "Hadi Şimdi Harekete Geç" adlı ilk kitabını çıkardı.

Kitabının satışından elde ettiği gelirle Yaşar, ilçedeki Şehit Harun Taş İlkokulu'nda özel eğitim sınıfı oluşturulması için çalışma başlattı.

Eğitime hazır hale getirilen özel eğitim sınıfının açılışına Dörtyol Kaymakamı Ümit Altay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Toksoy, İlçe Emniyet Müdürü Dinsever Dinçer Kalkan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Açılış kurdelesini kesen Altay, özel eğitim sınıfının ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Altay ve beraberindekiler daha sonra sınıfı gezerek öğrencilere oyuncak hediye etti.